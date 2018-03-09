Ракета-носитель «Союз» успешно вывела спутники на орбиту

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела спутники на орбиту

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б», которая стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела четыре спутника связи на орбиту. Об этом сообщает компания Arianespace в своём Twitter. Отмечается, что миссия выполнена успешно. «Все четыре спутника O3b теперь находятся на пути к своим конечным операционным позициям на средневысотной орбите», — говорится в сообщении.

Ранее с космодрома Куру стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами O3b.