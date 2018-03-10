Ещё
Китай строит собственный грузовой космоплан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай строит собственный грузовой космоплан 

TechCult 10 марта 2018
Фото: Reuters
Стало известно, что в Китае начались работы по созданию многоразового грузового космического корабля. При этом эксперты находят в нем некоторое сходство с его американским аналогом — космическим аппаратом Х-37В. Однако у них и немало отличий. Х-37В является чем-то вроде беспилотного космического грузовика, доставляющего специальные грузы на низкую орбиту и способного находиться там до 700 дней. Х-37В выводится на орбиту ракетой-носителем «Атлас-5», оснащенной российскими двигателями РД-180. Также отрабатывается вариант воздушного старта с помощью системы Stratolaunch.
Китайский космический аппарат, разработанный China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), в отличие от американского состоит из двух частей — беспилотного самолета-носителя («матки») и самого космоплана. На первом этапе полета самолет-носитель доставляет его на границу с космосом, после чего происходит отделение космоплана, который продолжает полет на собственном двигателе (у Х-37В двигатель предназначен исключительно для орбитального маневрирования). Выполнив выведение на орбиту, самолет-носитель возвращается на Землю.
Космоплан предназначен для доставки на орбиту грузов и экипажей будущей орбитальной станции, а также для выведения спутников. По мнению военного эксперта Global Times Сон Чжоньпиня, его еще возможно будут задействовать в качестве ударного средства по обнаружению и уничтожению космических аппаратов вероятного противника. Не исключен вариант использования космоплана для перехвата баллистических ракет и точечного уничтожения наземных целей.
О реализации проекта, находящегося в начальной стадии, известно немного, в частности то, что уменьшенная модель многоразового космического грузовика проходит испытания на полигоне в пустыне Гоби. Кое-что известно и о проблемах: Китаю для создания космоплана не хватает некоторых современных технологий и двигателей.
Работы по созданию космического аппарата предполагается завершить к 2030 году.
TechCult: последние новости
Прежде бесполезная рыбья чешуя поможет заживлять открытые раны Новый шлем-проектор от Sony позволит взглянуть на мир глазами комара В Китае заработал гигантский очиститель смога на солнечной энергии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России236
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1262
Поклонская «подложила свинью» Собчак209
Путин увидел будущее404
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение