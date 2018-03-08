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Черепаха чудом выжила после «нашествия» слонов
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Черепаха чудом выжила после «нашествия» слонов 

РИА Новости 3 часа назад
Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео черепаху, которой удалось спастись от стада слонов.
На ролике видно, как черепаха ползает около водоема. Почувствовав приближение млекопитающих, она тут же спряталась в свой панцирь. Слоны лишь пару раз слегка задели пресмыкающееся, не причинив вреда.
"Не уверен, что смог бы смотреть на такое в реальности. Я бы отвернулся и попросил кого-нибудь сказать мне только о благоприятном исходе или ничего не говорить", — написал один из пользователей в YouTube.
"У этой черепахи вся жизнь пронеслась перед глазами и, скорее всего, довольно медленно", — пошутил Megalon Fan.
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