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США могут использовать МКС после окончания финансирования
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NASA: США допускают использование МКС после окончания ее госфинансирования 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: NASA
США не исключают, что будут использовать Международную космическую станцию (МКС) после окончания ее финансирования Вашингтоном с 2025 года, заявил в среду на слушаниях в палате представителей конгресса США исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут.
"Мы, может быть, будем использовать МКС в качестве места назначения, когда ее работу будут обеспечивать другие (страны или коммерческие партнеры)", — сказал Лайтфут на слушаниях в комитет по науке и технологиям палаты представителей.
В представленном в феврале проекте президентского бюджета США на 2019 финансовый год оговаривалось, что Вашингтон "предлагает завершить прямое государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году, после чего NASA будет полагаться на коммерческих партнеров для исследований на низкой околоземной орбите и демонстрации технологий". Проект бюджета предусматривает выделение 150 миллионов долларов на программу по поддержке таких коммерческих проектов.
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