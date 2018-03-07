Над Уралом пролетел второй за неделю болид

Во вторник вечером в небе над Средним Уралом промелькнул яркий болид, который стал уже вторым за эту неделю.

Как сообщает издание e1.ru, болид был хорошо виден в Екатеринбурге , Талице, Верхней Пышме, Каменске-Уральском

«Я снег кидал и увидел — в небе что-то падает, думал, звезда, но нет! При падении она светилась красно-желтым цветом, а за ней небольшая полоса шла и переливалась от сиреневого до красного, жёлтого и оранжевого. Чем ближе к земле приближался этот объект, тем ярче светило. В какой-то момент он ярко осветил небо. Все падение продолжалось примерно 6–7 секунд», — передает издание впечатления свердловчанина Александра Борцева. Очевидцы сообщали, что слышали в воздухе взрывы. В Каменске-Уральском яркая вспышка на несколько секунд осветила улицы.

«В Ленинском районе только 7 марта в 0.05 пролетело что-то очень похожее на метеорит. Секунд 5 светилось и погасло. Что это?», — передает chelyabinsk.74.ru свидетельство очевидца по имени Елена. При этом в разных городах свидетельства очевидцев говорят о разном времени пролете небесного тела. Если в Екатеринбурге болид, судя по рассказам, пролетел в 23.00 (21.00 мск), то в Челябинске его заметили лишь в 0.05 7 марта.

Метеороид — это небесное тело, промежуточное по размеру между космической пылью и астероидом. Влетевший в атмосферу Земли метеороид из-за трения сильно нагревается и сгорает, превращаясь в светящийся метеор или болид.

Напомним, 3 марта житель Екатеринбурга также заснял в небе над городом редкое небесное явление — суперболид или метеороид, выглядевший как яркая вспышка.