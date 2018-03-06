Помощник астронавтов робот Саймон полетит на МКС

Помощник астронавтов робот Саймон в марте полетит на МКС

"Робот весом около пяти килограммов сделан из пластика и металла при помощи технологий 3D-печати. CIMON совершит свой первый полет на МКС уже в марте 2018 года и будет испытан немецким космонавтом Александром Герстом во время миссии Horizons Европейского космического агентства с июня по октябрь 2018 года", — сообщил РИА Новости представитель Airbus. Компания Airbus совместно с IBM создали первого интерактивного мобильного помощника для космонавтов МКС, его зовут CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN), робот полетит на станцию в марте 2018 года.

Друг астронавта Запуск корабля "Союз МС-08" запланирован на 21 марта с "Гагаринского старта" Байконура , уточнили ранее в Роскосмосе.

"CIMON накапливает знания в процессе работы, учится ориентироваться и передвигаться и распознавать коллег-космонавтов. В программу обучения искусственного интеллекта Watson AI вошли фотографии и образцы голоса Александра Герста, а в базу были загружены планы модуля МКС Columbus", — рассказал представитель Airbus. "Александр Герст принимал участие в выборе экранного лица и голоса Саймона, чтобы астронавту было легче "подружиться" со своим электронным коллегой", — добавил представитель компании. CIMON станет первой системой с искусственным интеллектом Watson AI от IBM, предназначенной для помощи астронавтам. Благодаря наличию "лица", голоса и искусственного интеллекта робот станет полноценным коллегой экипажу МКС.

Способности к самообучению "В будущем CIMON сможет помогать астронавтам выполнять рутинные задачи, например отображать рабочие процессы, а также самостоятельно предлагать решения поставленных задач благодаря способности к обучению. С его помощью члены экипажа смогут не только работать, опираясь на схематически описанные задачи, но и общаться со своим помощником. CIMON облегчает астронавтам выполнение повседневных задач, помогает повысить эффективность работы и уровень безопасности — робот оснащен системой раннего предупреждения о технических неполадках", — уточнил представитель Airbus. После завершения функциональных испытаний системы роботу-помощнику предстоит выполнить три теста: Герст и его электронный коллега будут экспериментировать с кристаллами, собирать кубик Рубика, и проводить сложный медицинский эксперимент, используя CIMON в качестве "умной" летающей камеры.

В своей первой космической миссии робот будет оснащен ограниченным набором возможностей. В будущем исследователи планируют использовать проект CIMON для изучения групповых эффектов, которые могут развиваться в течение долгого времени в небольших командах и возникать во время длительных полетов на Луну или Марс. Социальное взаимодействие между людьми и машинами, между космонавтами и системами помощи с эмоциональным интеллектом может сыграть важную роль в успехе долгосрочных миссий. Разработчики Airbus уверены, что в будущем электронные помощники могут быть задействованы и на Земле, в частности в больницах и для оказания социальной помощи.

Первоначально концепция системы разрабатывалась специалистами Airbus в рамках собственного проекта. Затем, в августе 2016 года, подразделение Германского центра авиации и космонавтики в Бонне привлекло экспертов Airbus для совместной работы. С этого момента шефство над проектом взяла опытная команда специалистов Airbus, DLR, IBM и Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана.