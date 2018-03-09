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Выведенные «Союзом» спутники достигли орбиты
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Выведенные «Союзом» спутники достигли орбиты 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Global Look Press
Вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт сообщила, что стартовавшая с космодрома в Куру российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту четыре спутника связи. "Поздравляю всех партнеров с этим успехом, — сказала она. — Я бы хотела выразить благодарность нашим российским партнерам, в частности, госкорпорации "Роскосмос" и РКЦ "Прогресс", за сотрудничество".
Выведенные на орбиту высотой около 8 тысяч километров (что в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит) среднеорбитальные спутники стали частью группы аппаратов коммуникационной системы O3b, принадлежащей люксембургскому оператору SES, передает ТАСС. Они предназначены для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи. Ранее спутники этой коммуникационной системы трижды выводились на орбиту российскими "Союзами".
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