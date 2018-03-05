Опубликованы кадры грандиозного шторма на Сатурне

Фотографии сделаны спутником Cassini, разработанным совместно с NASA , ESA и космическим агентства Италии ASI.

NASA

Европейское аэрокосмическое агентство (ESA) опубликовало снимок поверхности Сатурна, на которой виден масштабный шторм.

NASA

Ученые предполагают, что планета накапливает энергию в течение нескольких десятилетий и затем выпускает ее в виде шторма. Такое явление можно наблюдать раз в 30 лет, пишет Phys.Org.

Изображения сделаны с камеры межпланетной станции Cassini, которая разрабатывалась совместно с NASA, ESA и космическим агентства Италии ASI. Спутник прекратил работать 15 сентября 2017 года, сгорев в атмосфере планеты.