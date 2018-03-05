Палеонтологи нашли останки птенца одной из первых птиц на Земле

"Эта находка, вкупе с десятками других подобных открытий по всему миру, позволяет нам заглянуть в мир древних птиц, живших во времена динозавров. Удивительно, что так много отличительных черт современных пернатых развились или уже существовали более 100 миллионов лет назад", — рассказывает Луис Чиаппе (Luis Chiappe) из Национального исторического музея в Лос-Анджелесе (США). Палеонтологи впервые нашли отпечатки тела и перьев новорожденного птенца, жившего на Земле 127 миллионов лет назад, что помогло им раскрыть некоторые тайны их эволюции, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу — воздушное пространство — недоступное для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

Еще больше разногласий вызывает сам вопрос того, когда птицы научились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло достаточно рано, в конце юрского или в начале мелового периода, а другие указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветки, но и взлетать в воздух в произвольной ситуации.

Многие эти дискуссии, как отмечает Чиаппе, можно будет разрешить, если палеонтологам удастся открыть достаточное количество останков птенцов древних птиц, чье крылья и скелет однозначно укажут на то, в какую сторону эволюционировали первые пернатые и для чего им нужны были крылья, перья и другие отличительные черты птиц.

Чиаппе и его коллеги сделали первый шаг к раскрытию этих тайн, обнаружив, что многие древние птицы рождались беспомощными, подобно их современным "кузенам", изучая самые миниатюрные останки мезозойского пернатого существа, найденные год назад на раскопках в местечке Лас-Хояс в Испании , неподалеку от города Куэнка.

В начале мелового периода эта часть Иберийского полуострова, как и большая часть всей Европы в целом, была покрыта мелководным морем. На его дне сложились идеальные условия для формирования окаменелостей — там почти полностью отсутствовал кислород и другие агрессивные молекулы.

Отпечатки тела птенца, умершего почти сразу после рождения

Это помогло костям птенца, упавшего в такое море через несколько часов после рождения, дожить до наших дней почти в нетронутом виде. Обнаружив эту окаменелость, ученые просканировали ее при помощи компьютерных томографов и источника синхротронного излучения, что позволило им проанализировать внутреннюю структуру костей и восстановить "трехмерный" облик птенца.

Он оказался крайне миниатюрным созданием — длина его тела составляла всего пять сантиметров, а масса — не более 85 грамм. Судя по структуре его скелета, этот птенец был столь же беспомощным, как новорожденные воробьи, попугаи, кукушки или цапли, и не умел ни летать, ни быстро передвигаться по земле.

Этот факт, как отмечают ученые, пока не позволяет говорить о том, что все древние развивались подобным образом. Вполне возможно, что 127 лет назад существовали и птицы, подобные гусям, курам и другим пернатым, чьи птенцы рождаются зрячими и умеют быстро бегать или даже летать практически сразу после рождения. Открытие других уникальных останков подобного рода, как надеются Чиаппе и его коллеги, дадут ответ на этот вопрос.