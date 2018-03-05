Стало известно о происхождении лошадей Пржевальского

Ученые Оренбургского заповедника, где несколько лет назад началась работа по созданию вольного стада лошадей Пржевальского, опровергли выдвинутую зарубежными учеными теорию "домашнего происхождения" этих лошадей, говорится в сообщении заповедника.

"Кроме того, доместикация ведёт к увеличению вариабельности в размерах животных, а ботайские лошади морфологически очень однородны. Всё это доказывает, что в Ботае лошади использовались преимущественно для еды. На них охотились, загоняя на обрыв и вынуждая прыгать вниз и разбиваться", — добавляет Жарких.

По ее словам, большинство (75-90%) останков в Ботае принадлежало диким лошадям, добытым на охоте — соотношение между жеребцами и кобылами было 1:1, присутствовали все возрастные классы, в том числе жеребята и жерёбые кобылы. А при традиционном домашнем коневодстве забивают, прежде всего, старых животных и жеребцов, которых всегда излишек.