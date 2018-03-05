Ещё
Стало известно о происхождении лошадей Пржевальского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургском заповеднике рассказали о происхождении лошадей Пржевальского 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Ученые Оренбургского заповедника, где несколько лет назад началась работа по созданию вольного стада лошадей Пржевальского, опровергли выдвинутую зарубежными учеными теорию "домашнего происхождения" этих лошадей, говорится в сообщении заповедника.
Ранее группа ученых во главе с Людовиком Орландо из Копенгагенского университета опубликовала в журнале Science статью, где утверждается, что лошади Пржевальского являются не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов, которые жили в окрестностях современного села Ботай в Казахстане.
"Останки ботайских лошадей вполне могут принадлежать диким лошадям Пржевальского, на которых охотились, ловили живьём, некоторых успешно приручали, даже раздаивали и использовали для работы. Но нельзя говорить, что 5,5 тысячи лет назад все дикие лошади были одомашнены, а потом некоторые из них сбежали и одичали, превратившись в известную нам лошадь Пржевальского", — заявила руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
По ее словам, большинство (75-90%) останков в Ботае принадлежало диким лошадям, добытым на охоте — соотношение между жеребцами и кобылами было 1:1, присутствовали все возрастные классы, в том числе жеребята и жерёбые кобылы. А при традиционном домашнем коневодстве забивают, прежде всего, старых животных и жеребцов, которых всегда излишек.
"Кроме того, доместикация ведёт к увеличению вариабельности в размерах животных, а ботайские лошади морфологически очень однородны. Всё это доказывает, что в Ботае лошади использовались преимущественно для еды. На них охотились, загоняя на обрыв и вынуждая прыгать вниз и разбиваться", — добавляет Жарких.
Как уточнили в заповеднике, степная зона восточнее Уральских гор была исконным местообитанием диких лошадей Пржевальского тысячи лет назад. Древние люди всегда охотились на них. При этом, если в этих местах поселялись племена, знакомые с преимуществами прирученных или полуодомашненных лошадей, то ничего удивительного, что они ловили некоторых местных диких лошадей и держали их в качестве запаса пищи и для хозяйственных надобностей.
"То есть ботайцы не одомашнили местных лошадей, которых впоследствии назвали пржевальцами. Они, по-видимому, отлично владели навыками приручения, могли не только убивать диких лошадей на охоте, но и отлавливать их живьём и содержать в удобном для себя месте, рядом с жилищем. При этом их прирученные лошади скрещивались с дикими сородичами, ботайцы не вели селекцию", — считает Жарких.
Лошадь Пржевальского была открыта для науки в 1879 году русским учёным и путешественником Николаем Пржевальским. Является единственным видом диких лошадей, сохранившимся на нашей планете. В дикой природе России вид полностью утрачен в XVIII веке. Последним местом обитания этих животных была западная Монголия, где они были окончательно уничтожены в 1970-х годах. Существующее современное поголовье берет свое начало от 12 животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах.
РИА Новости: последние новости
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами не один, а два раза В Британском музее обнаружили скрытый автопортрет Микеланджело Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских "садов Эдема"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России237
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак224
Трамп разводится10
Путин увидел будущее417
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение