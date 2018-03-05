В NASA все скрыли: сенсационный доклад о внеземной жизни

В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни

Бывший научный сотрудник Кардиффского Центра по Астробиологии заявил, что у него есть доказательства заговора относительно наличия жизни на Красной планете.

Известный ученый обвинил NASA в сокрытии доказательств наличия внеземной жизни на Марсе. Как пишет Daily Star , речь идет о проживающеми в Нью-Йорке докторе Берри ДиГрегорио. Свои доказательства наличия заговора он собирается привести в докладе, который называет революционным.

Берри ДиГрегорио в течение 11 лет — с 1999 по 2010 годы работал научным сотрудником в Кардиффском Центре по Астробиологии в Великобритании. Кроме того, он является сотрудником Букингемского университета, старейшего из частных британских университетов.

Ученый, о котором пишет издание, также известен тем, что он возглавляет противников миссии NASA на Марс. И он уверен, что снимки, сделанные аппаратом Curiosity в этом году, доказывают наличие следов жизнедеятельности ископаемых организмов. Эти следы представляют собой признаки «мягкотелых существ», которые когда-то бродили по Красной планете, считает ДиГрегорио.

В NASA ранее заявляли, что речь идет, вероятно, о кристаллах и что может быть «множество вариантов» объяснений природе изображений на снимках из космоса. Но ДиГрегорио продолжает обвинять организацию в утаивании фактов и считает, что они не говорят всей правды, чтобы и дальше продвигать свой план по отправке человека на Марс в 2030-х годах.

«Если повнимательней посмотреть на снимки, то эти "палочки" превращаются в основную породу, где виден рельеф, напоминающий следы окаменелостей. Версия с кристаллами не сходится. У кристаллов нет ответвлений, кристаллы не закручиваются. Мы говорим о чем-то, что могло бы соответствовать Ордовикскому периоду на Земле», — заявил специалист.

«Я бы сказал, что они специально не ищут внеземную жизнь. Я искренне считаю, что в NASA знают о существовании живых микробов в грунте Марса», — заключает ученый. ДиГрегорио особенно странным показалось нежелание NASA продолжать собирать данные на том месте, где были найдены «кристаллы». Вместо этого, напомнил он, Curiosity был отправлен на другую точку.

Свой доклад ДиГрегорио с коллегами обещают опубликовать в самое ближайшее время.