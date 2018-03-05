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На картах разглядели следы крушения неопознанного корабля
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В Антарктиде нашли «корабль пришельцев» 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Фото: Google Earth
Интернет-пользователи разглядели на снимке из Антарктики корабль инопланетян.
Два дня назад YouTube-канал secureteam10 опубликовал видео, на котором запечатлен пейзаж острова Южная Георгия, сделанный при помощи сервиса Google Earth. На кадре виден продолговатый предмет и след от него, ведущий к расположенной неподалеку возвышенности.
Посмотревшие видео пользователи задались вопросом, чем является объект. По мнению одних, столь массивный след способен оставить лишь космический корабль пришельцев, потерпевший крушение в Антарктике. По мнению других, находкой может оказаться исчезнувший четыре года назад самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин.
Некоторые пользователи предположили, что некогда объект мог быть живым существом, так как разглядели в его очертаниях зазубренные плавники, а другие — что он является лишь отколовшимся от возвышенности куском льда.
 Ещё 5 источников 
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