На картах разглядели следы крушения неопознанного корабля

В Антарктиде нашли «корабль пришельцев»

Интернет-пользователи разглядели на снимке из Антарктики корабль инопланетян.

Два дня назад YouTube-канал secureteam10 опубликовал видео, на котором запечатлен пейзаж острова Южная Георгия, сделанный при помощи сервиса Google Earth. На кадре виден продолговатый предмет и след от него, ведущий к расположенной неподалеку возвышенности.

Посмотревшие видео пользователи задались вопросом, чем является объект. По мнению одних, столь массивный след способен оставить лишь космический корабль пришельцев, потерпевший крушение в Антарктике. По мнению других, находкой может оказаться исчезнувший четыре года назад самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин.

Некоторые пользователи предположили, что некогда объект мог быть живым существом, так как разглядели в его очертаниях зазубренные плавники, а другие — что он является лишь отколовшимся от возвышенности куском льда.