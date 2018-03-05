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Гигантский человекоподобный робот оказался непригодным
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Гигантский человекоподобный робот оказался непригодным 

Lenta.ru 5 марта 2018
Фото: cnbc.com
Журналисты CNBC испытали гигантского боевого робота Method-2, который создает южнокорейская компания Hankook Mirae Technology. Однако робот не может выполнять заявленные действия, отмечает репортер.
В ролике телеканала показано, что робот может пройти несколько метров со страховкой. Управление осуществляется не пилотом в кабине, а инженером, который находится в отдельном помещении. Пилоту лишь доступно управление «руками» машины.
Method-2 был представлен в декабре 2016 года. Высота составляет четыре метра, а вес — 1,6 тонны. Его дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал модели для фильмов «Призрак в доспехах», «Трансформеры 4» и «Терминатор: Генезис». Стоимость машины оценивается в 100 миллионов долларов.
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