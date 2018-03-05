Гигантский человекоподобный робот оказался непригодным

Журналисты CNBC испытали гигантского боевого робота Method-2, который создает южнокорейская компания Hankook Mirae Technology. Однако робот не может выполнять заявленные действия, отмечает репортер.

В ролике телеканала показано, что робот может пройти несколько метров со страховкой. Управление осуществляется не пилотом в кабине, а инженером, который находится в отдельном помещении. Пилоту лишь доступно управление «руками» машины.