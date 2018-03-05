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Научно-популярные лекции пройдут на фестивале NAUKA 0+
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Криошоу и научно-популярные лекции пройдут на фестивале NAUKA 0+ в Ноябрьске на Ямале 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Химические и криошоу, а также научно-популярные лекции, в том числе от космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова, пройдут на Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 17 по 18 марта. Об этом сообщили в понедельник в окружном департаменте по науке и инновациям.
"В спортивно-оздоровительном комплексе "Зенит" оборудуют свыше 1 тыс. кв. м интерактивного пространства с конструкторами, робототехникой, планетарием, 3D-инструментами. Состоятся химические и криошоу, научно-популярная программа включает лекции, игры и мастер-классы. Гостями фестиваля в Ноябрьске станут космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, научный журналист, главный редактор журнала "Кот Шредингера" Григорий Тарасевич и член элитарного Клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Сергей Виватенко", — сказали в департаменте.
Организаторами фестиваля выступают окружной департамент, Научный центр изучения Арктики и Российский Центр освоения Арктики при поддержке администрации города.
"Григорий Тарасевич проведет мастер-классы и семинары о том, как отличить научную информацию от псевдонаучной, чем станет заниматься наука будущего, какие интересные научные истории стоят за простыми вещами, которыми мы привыкли пользоваться в повседневности. Сергей Кудь-Сверчков расскажет, как стать космонавтом и какие научные исследования проводятся в космосе. Также в рамках фестиваля состоится городской чемпионат игры "Что? Где? Когда?" среди школьников, которую проведет Сергей Виватенко", — уточнили в департаменте.
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ — один из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологии. На мероприятия фестиваля только в Москве приходит более 840 тыс. человек, по России — более 2 млн Фестиваль призван вовлечь в научную деятельность детей с раннего возраста, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение российских ученых. Он проходит под эгидой Министерства образования и науки РФ и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, объединяет более 80 регионов страны.
В 2017 году Ямал стал одной из трех центральных региональных площадок фестиваля. Основные мероприятия в рамках фестиваля науки прошли 30 сентября и 1 октября в Салехарде. Сообщалось, что за три дня площадку в Салехарде посетили более 6,5 тыс. жителей и гостей региона. В рамках программы тогда также была представлена современная авиа, экспедиционная и аварийно-спасательная техника.
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