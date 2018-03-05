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В России защитят изобретателей
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Явлинский заявил о подготовке законопроекта о защите изобретателей 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время дебатов на Первом канале в понедельник заявил о подготовке законопроекта о защите инноваторов и изобретателей от давления и преследования за свои изобретения.
На теледебатах в понедельник обсуждались вопросы образования, молодежной политики и развития человеческого капитала, создания социальных лифтов.
Явлинский в своем выступлении привел примеры, когда изобретатели подвергались давлению и преследованию за свои изобретения. Так, по его словам, 26-летний Дмитрий Лопатин из Краснодара изобрел способ печатания на принтере солнечных батарей, заказал химикаты для своего изобретения за границей. "Его обвинили в том, что его получает ингредиенты для наркотиков, возбудили уголовное дело, вся научная общественность его отстаивает, его освобождают, и он уезжает из России. Таких примеров много", — отметил кандидат.
По его мнению, люди-инноваторы в существующей системе вынуждены уезжать.
"У меня есть шесть пунктов в программе, что с этим сделать. Я разработал закон, он практически готов, о защите инноваторов, изобретателей от давления и издевательств со стороны силовиков, от отжимания у них всего, что они сделали. Иначе — защите интеллектуальной собственности, защите личности, уважения к тому русскому человеку, который что-то создает в своей стране. Это первый шаг. Иначе вся система будет уничтожать все, что можно сделать и достичь. Интеллектуальный потенциал страны растворяется и выбрасывается из нее", — сказал Явлинский.
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