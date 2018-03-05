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«Роскомос» создает приложение для фото с орбиты
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«Космическое» селфи: «Роскомос» разрабатывает приложение для фотографий с орбиты 

360tv.ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Государственная корпорация «Роскосмос» заявила о разработке специального мобильного приложения, с помощью которого любой желающий сможет получить доступ к базе космических снимков. Об этом сообщила газета «Известия».
Всем желающим будет дана возможность сделать «космическое селфи». При желании также можно будет узнать, как выглядит, наприер, свой дачный участок с орбиты. Для этого достаточно запросить соответствующую фотографию со российских космических аппаратов.
Кроме того, приложение назовет пользователю дату и время, когда будет сделан снимок. При этом разрешении фотографии составит 1 метр на пиксель.
Разработчики отмечают, что такая услуга будет платной. Причем само приложение «Роскосмос» намерен представить уже до конца 2020 года.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса. Также в документах говорится о создании совместного Центра данных по лунным проектам.
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