«Роскомос» создает приложение для фото с орбиты

«Космическое» селфи: «Роскомос» разрабатывает приложение для фотографий с орбиты

Государственная корпорация «Роскосмос» заявила о разработке специального мобильного приложения, с помощью которого любой желающий сможет получить доступ к базе космических снимков. Об этом сообщила газета «Известия».

Всем желающим будет дана возможность сделать «космическое селфи». При желании также можно будет узнать, как выглядит, наприер, свой дачный участок с орбиты. Для этого достаточно запросить соответствующую фотографию со российских космических аппаратов.

Кроме того, приложение назовет пользователю дату и время, когда будет сделан снимок. При этом разрешении фотографии составит 1 метр на пиксель.

Разработчики отмечают, что такая услуга будет платной. Причем само приложение «Роскосмос» намерен представить уже до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса. Также в документах говорится о создании совместного Центра данных по лунным проектам.