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Российские ученые создадут квантовый компьютер
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СМИ: российские учёные планируют создать квантовый компьютер 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Российские учёные и инженеры намерены за пять лёт создать квантовый компьютер, возможности которого будут многократно выше, чем у современных ЭВМ. Об этом сообщает газета «Известия». Как предполагается, инвестиции в проект могут составить около 900 млн руб.
Издание отмечает, что формируется специальный консорциум, основой которого стало соглашение между Внешэкономбанком, компанией «ВЭБ Инновации», Фондом перспективных исследований (ФПИ), МГУ имени Ломоносова и АНО «Цифровая экономика».
По словам замгендиректора — руководителя направления информационных исследований ФПИ Сергея Гарбука, компьютер предполагается построить из 50 кубитов — они в отличие от битов могут находиться в нескольких состояниях одновременно, за счёт этого резко увеличивается производительность. Также будут создаваться новые алгоритмы для выполнения задач.
«Создание квантовых алгоритмов позволит говорить о принципиально новом качестве решения таких задач большой вычислительной сложности, как моделирование интеллектуальных способностей человека, оптимальное распределение транспортных и логистических потоков, прогнозирование погоды, и других», — рассказал Гарбук.
В 2014 году сообщалось, что Агентство национальной безопасности США намерено создать квантовый компьютер, способный взламывать любые шифры.
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