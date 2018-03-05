Российские ученые создадут квантовый компьютер

СМИ: российские учёные планируют создать квантовый компьютер

Российские учёные и инженеры намерены за пять лёт создать квантовый компьютер, возможности которого будут многократно выше, чем у современных ЭВМ. Об этом сообщает газета «Известия». Как предполагается, инвестиции в проект могут составить около 900 млн руб.

По словам замгендиректора — руководителя направления информационных исследований ФПИ Сергея Гарбука, компьютер предполагается построить из 50 кубитов — они в отличие от битов могут находиться в нескольких состояниях одновременно, за счёт этого резко увеличивается производительность. Также будут создаваться новые алгоритмы для выполнения задач.

«Создание квантовых алгоритмов позволит говорить о принципиально новом качестве решения таких задач большой вычислительной сложности, как моделирование интеллектуальных способностей человека, оптимальное распределение транспортных и логистических потоков, прогнозирование погоды, и других», — рассказал Гарбук.