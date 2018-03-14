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Объявлено о переносе запуска российской лунной миссии
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Объявлено о переносе запуска российской лунной миссии 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Запуск первой после сорокалетнего перерыва российской лунной миссии — аппарата «Луна-25» — перенесен с 2019 на 2020 год, сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей».
«Через два года запускаем миссию «Луна-25», — цитирует Комарова РИА «Новости».
При этом гендиректор Роскосмоса отметил, что название «Луна-25» взялось неспроста, поскольку запущенная к земному спутнику в 1976 году последняя советская станция называлась «Луна-24».
Напомним в январе в Институте космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что запуск российской лунной миссии «Луна-25» планируется на 2019 год. До этого «Роскосмос» принял конструкторский макет космической станции «Луна-25», разработанный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Луна-Глоб».
Цели российской лунной миссии — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, в частности, определение наличия и концентрации летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Кроме этого, приборы на борту станции «Луна-25» также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере спутника Земли.
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