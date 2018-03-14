Объявлено о переносе запуска российской лунной миссии

При этом гендиректор Роскосмоса отметил, что название «Луна-25» взялось неспроста, поскольку запущенная к земному спутнику в 1976 году последняя советская станция называлась «Луна-24».

Напомним в январе в Институте космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что запуск российской лунной миссии «Луна-25» планируется на 2019 год. До этого «Роскосмос» принял конструкторский макет космической станции «Луна-25», разработанный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Луна-Глоб».

Цели российской лунной миссии — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, в частности, определение наличия и концентрации летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Кроме этого, приборы на борту станции «Луна-25» также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере спутника Земли.