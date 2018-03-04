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Открыт способ спасения от зомби-апокалипсиса
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Ученые рассказали, жители какой страны смогут избежать зомби-апокалипсиса 

Вечерняя Москва 4 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи определили оптимальное соотношение мирных граждан и военных.
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Бразильские ученые выяснили, жители какой страны имеют больше шансов на выживание при зомби-апокалипсисе. Сделать это удалось с помощью подсчета оптимального соотношения военных и гражданских людей.
Физики создали модель, предполагающую, что в случае нашествия зомби жителей планеты будут защищать военные. Они представили ситуацию, когда на тысячу мирных жителей приходится один зомби, с которого начинается инфицирование.
По данным ученых, для защиты такого количества людей понадобиться не менее 47 бойцов, а группа из 100 военных сможет спасти только 20 процентов мирного населения.
Самым оптимальным соотношением военных и гражданских лиц от всех других стран отличается КНДР, указано в документах, опубликованных на сайте arXiv.org.
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