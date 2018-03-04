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Химики опробовали предложенные компьютером реакции
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Химики опробовали предложенные компьютером реакции 

Индикатор 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ученые из Польши, США и Южной Кореи впервые провели цепочку реакций, которые были предложены компьютерной программой — Chematica. Она использует алгоритмы и обширную базу данных для прогнозирования удачных путей получения химических соединений. Результаты работы с программой опубликованы в журнале Chem.
Программы, которые должны помогать людям находить эффективные способы проведения реакций, стали появляться еще в 1970-х годах, но долгое время задача оставалась слишком сложной для алгоритмов. Над программой Chematica специалисты Ульсанского национального института науки и технологий работали более 15 лет. Она учитывает около 50 тысяч правил синтеза, применяя их к известным из химической литературы реакциям.
Чтобы проверить эффективность алгоритма, ему задали восемь целей — шесть важных для фармакологии соединений, одно с несколькими известными путями синтеза и молекула, не имеющая ни одного опубликованного способа получения. На каждую из них программа потратила от 15 до 20 минут, планируя ход реакций и необходимые для них условия, которые химики могли потом скорректировать вручную.
Для первых семи соединений программа предложила реакции, включающие меньшее число шагов или требующие меньше времени, или же увеличила выход конечного продукта. Для восьмого соединения она указала первый известный способ синтеза.
Скептики отмечают, что выход продукта программа повысила не во всех реакциях, а в некоторых он даже снизился, хотя время и количество шагов сократились. С другой стороны, предложения программы сравниваются с реакциями, которые могли быть описаны как возможные, но не как оптимальные.
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