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Огненный шар напугал жителей Урала
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Пролетевший над Уралом огненный шар попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Особо яркий болид, пролетевший ночью 3 марта над Уралом, попал на запись видеорегистратора в машине екатеринбуржца. Ролик опубликован на YouTube-канале портала E1.RU.
«Видна синяя вспышка, это говорит о высокой температуре, видимо, этот метеороид летел с высокой скоростью. Дробление тоже видно», — прокомментировал ролик инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеороид можно назвать суперболидом.
«Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое», — добавил специалист.
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