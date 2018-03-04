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Назван предельный срок службы iPhone
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Назван предельный срок службы iPhone 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты проанализировали число реализованных и вышедших из пользования устройств, что позволило им установить реальный срок «жизни» iPhone.
Специалисты из американской компании Asymco провели исследование, в ходе которого им удалось установить максимальный срок службы смартфонов iPhone. Материал был опубликован на официальном сайте организации.
Благодаря исследованию экспертам удалось установить, что любой iPhone способен работать в течение четырех лет. Специалисты проанализировали данные о проданных и сломанных гаджетах за все время. Оказалось, что общее число реализованных iPhone на рынке оценивается числом чуть более двух миллиардов устройств, в то время как из эксплуатации вышли 750 млн
«В январе этого года число реализованных iPhone достигло 1,3 миллиарда устройств, что говорит о 30% приросте только за два года. Это рекордно высокий уровень», — сообщается в исследовании.
Полученные данные позволили исследователям выяснить максимальный срок работы iPhone.
Опросы россиян показали, что в России пользователи iPhone в среднем эксплуатируют устройство на протяжении года.
Ранее сообщалось, что в России рухнули цены на iPhone 7.
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