Физики создали квантовую «шаровую молнию»

Для этого ученые использовали два противоположно направленных потока электрического тока.

Физики из Финляндии и США создали и сняли на фотоаппарат необычный квантовый объект или магнитный вихрь, который по своему виду и свойствам напоминает шаровую молнию.

По данным журнала Science Advances, для этого специалисты применили два противоположно направленных потока электрического тока.

Как уверяют ученые, это говорит о том, что и природные шаровые молнии такого рода могут возникать в следствии обыкновенных ударов грозовых разрядов.

Такие квантовые объекты имеют очень высокую стабильность, что позволяет применять их в качестве долговечных ячеек памяти для компьютеров.