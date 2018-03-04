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Физики создали квантовую «шаровую молнию»
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Физики создали квантовую «шаровую молнию» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Raimund Kutter/imagebroker.com/Globallookpress
Для этого ученые использовали два противоположно направленных потока электрического тока.
Физики из Финляндии и США создали и сняли на фотоаппарат необычный квантовый объект или магнитный вихрь, который по своему виду и свойствам напоминает шаровую молнию.
По данным журнала Science Advances, для этого специалисты применили два противоположно направленных потока электрического тока.
Как уверяют ученые, это говорит о том, что и природные шаровые молнии такого рода могут возникать в следствии обыкновенных ударов грозовых разрядов.
Такие квантовые объекты имеют очень высокую стабильность, что позволяет применять их в качестве долговечных ячеек памяти для компьютеров.
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