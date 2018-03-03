Стивен Хокинг рассказал, с чего началась Вселенная

Британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что существовало до Большого Взрыва и появления Вселенной.

"Ничего не существовало", — сказал Хокинг. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что согласно ей пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.

"В нем обычное, реальное время заменяется мнимым временем, которое ведет себя как четвертое направление пространства", — сказал ученый. "Согласно евклидовому подходу, история Вселенной в мнимом времени представляет собой искривленную поверхность в четырех измерениях, вроде поверхности Земли", — добавил Хокинг. Хокинг пояснил, что придерживается евклидова подхода к квантовой гравитации.

По его словам, они с американским физиком Джеймсом Хартлом сформулировали допущение об отсутствии границ, согласно которому граничное условие Вселенной в том, что у нее отсутствуют границы.