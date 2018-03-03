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Стивен Хокинг рассказал, с чего началась Вселенная
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Стивен Хокинг рассказал, с чего началась Вселенная 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: AP Photo / Matt Dunham
Британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что существовало до Большого Взрыва и появления Вселенной.
"Ничего не существовало", — сказал Хокинг. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что согласно ей пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.
Хокинг пояснил, что придерживается евклидова подхода к квантовой гравитации.
"В нем обычное, реальное время заменяется мнимым временем, которое ведет себя как четвертое направление пространства", — сказал ученый.
"Согласно евклидовому подходу, история Вселенной в мнимом времени представляет собой искривленную поверхность в четырех измерениях, вроде поверхности Земли", — добавил Хокинг.
По его словам, они с американским физиком Джеймсом Хартлом сформулировали допущение об отсутствии границ, согласно которому граничное условие Вселенной в том, что у нее отсутствуют границы.
Таким образом, по словам Хокинга, начало Вселенной можно представить в виде Южного полюса Земли — как точку, в которой действуют обычные законы физики.
"Нет ничего южнее Южного Полюса, не существовало ничего до Большого Взрыва", — заключил физик.
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