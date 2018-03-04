Россия поможет Китаю осваивать Луну

Россия и Китай договорились о помощи в освоении космоса

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация в Токио на Международном форуме по освоению космоса подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса. Другое соглашение о создании Центра данных по лунным проектам, сообщает сайт «Роскосмоса».

Соглашение предполагает рассмотрение возможности запуска в 2022 году орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» и запуска в 2023-м китайской миссии на южный полюс Луны.

Договоренности также предполагают, что Россия и Китай для своих космических программ смогут привлекать научный и производственный потенциал друг друга.

О сотрудничестве России и Китая в области освоения космического пространства ранее договаривались в ноябре 2017 года. Программа совместных действий до 2022 года касается запуска спутников, изучения дальнего космоса, освоения Луны, проблемы космического мусора и зондирования поверхности Земли.