Найдена семья из 13 миллионов человек

Ученые открыли рекордно большую семью из 13 миллионов человек

Специалисты создали более 5 миллионов генеалогических древ, самое большое из которых включало 13 миллионов человек из 11 поколений, живших в 1650-2000 годах.

Американские ученые составили генеалогическое древо из 13 миллионов человек на основе данных сайта, посвященного генеалогии.

Существует большое количество онлайн-сервисов для создания генеалогического древа — они помогают добавить информацию о родных или найти дальних родственников. Генетики из США использовали базу данных одного из них — всего 86 миллионов профилей — и выяснили, в каких родственных отношениях находятся между собой указанные лица.

Специалисты смогли создать свыше 5 миллионов генеалогических древ, самое большое из которых включало 13 миллионов человек из 11 поколений, которые жили в период с 1650 по 2000 годы. Преимущественно ими оказались жители Европы и Северной Америки.

Как пишет журнал Science, ученые нашли определенные закономерности для различных социальных групп. Так, женщины переезжали чаще мужчин, однако представители сильного пола обычно уезжали дальше, иногда даже в другие страны. Скорее всего, это обуславливалось экономическими факторами.

На поиск пары повлияло развитие транспорта: если до 1800-х годов люди выбирали себе партнера из числа тех, кто жил в радиусе 8 км, то к 1950 году охват расширился до 100 км.

Кроме того, авторы исследования подсчитали, что старение связано с генетическими факторами лишь на 16% — все остальное зависит от среды и образа жизни.