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Питон проглотил оленя
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Гигантский питон проглотил весящего больше него самого оленя 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Conservancy of Southwest Florida
Американские исследователи обнаружили темного тигрового питона, который проглотил добычу, весящую больше него. Как сообщает USA Today, это первый случай такого рода, известный науке.
Биологи, работавшие в парке Коллиер-Семинол в американском штате Флорида, застали змею длиной 3,35 метра, когда она пожирала 16-килограммового детеныша белохвостого оленя. Вес питона оказался на два килограмма меньше, чем вес его добычи.
После поимки питон попытался срыгнуть олененка, однако ученые полагают, что если бы его не потревожили, он продолжил бы переваривать животное. Этот процесс мог занять у него до шести месяцев.
Отчет о находке будет опубликован в мартовском выпуске научного журнала Herpetological Review.
Типичный представитель вида темный тигровый питон вырастает до 3,7 метра. Длина рекордного экземпляра достигла 5,74 метра. Высота белохвостого оленя в холке может достигать метра.
Темные тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида.
В 2016 году в США поймали питона длиной более четырех метров, внутри которого обнаружили полупереваренные останки взрослой белохвостой оленихи, весившей около 45 килограммов, и двух оленят, масса которых оценивается в 17 и 13 килограммов.
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