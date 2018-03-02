В Риме нашли древний дом военачальника

Римские рабочие копали метро и нашли древний дом военачальника

Рабочие в Риме , копавшие тоннель к новой станции метро, обнаружили дом военачальника из Римской империи. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что домус (особняк) был найден неподалеку от ранее обнаруженных казарм, построенных во времена правления императора Траяна (I-II век н.э.).

Особняк военачальника раскопали на глубине примерно 12 метров неподалеку от Латеранской базилики. Как рассказали власти, дом будет аккуратно поднят на поверхность и временно перемещен в другое место.