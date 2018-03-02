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В Риме нашли древний дом военачальника
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Римские рабочие копали метро и нашли древний дом военачальника 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Alessandra Tarantino/AP
Рабочие в Риме, копавшие тоннель к новой станции метро, обнаружили дом военачальника из Римской империи. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что домус (особняк) был найден неподалеку от ранее обнаруженных казарм, построенных во времена правления императора Траяна (I-II век н.э.).
Особняк военачальника раскопали на глубине примерно 12 метров неподалеку от Латеранской базилики. Как рассказали власти, дом будет аккуратно поднят на поверхность и временно перемещен в другое место.
Агентство Associated Press уточняет, что домус состоит из 14 комнат, и в нем хорошо сохранились мозаика, фрески и мраморный пол.
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