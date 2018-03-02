Названы сроки серийного производства «тяжелой» «Ангары»

ОМСК, 2 мар — РИА Новости. Принято решение об открытии работ по модернизации ракеты-носителя «Ангара-А5», сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам посещения филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» ПО «Полет».
"Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации «Ангары», облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги", — сообщил он.
Рогозин добавил, что необходимо также открыть работы по метановому двигателю, по кислородно-водородному двигателю, использовать конструкторские решения, которые позволяют рассматривать кислородно-водородную ступень в качестве третьей ступени, что в свою очередь повысит грузоподъемность «Ангары» в тяжелом классе до 37 тонн.
Что касается самой ракеты-носителя, то, по его словам, во-первых, должны быть подготовлены расчеты по борьбе с издержками производства, что позволит удешевить ее создание. Во-вторых, речь также идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики.
По оценке вице-премьера, времени достаточно, чтобы доработать для стартового комплекса «Ангары» на Восточном проектную и рабочую документацию самого стартового стола под модернизируемую «тяжелую» ракету. «Он должен быть универсальным для всех типов „Ангары“, — уточнил зампред правительства.
Ракеты-носители типа „Ангара“ являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде, без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 тонны до 35 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.
Первый полет тяжелой „Ангары“ состоялся 23 декабря 2014 года. Второй запуск намечен на весну 2018 года с космодрома Плесецк.