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В США разгадали загадку «таинственных огней» над Милуоки
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В США разгадали загадку «таинственных огней» над Милуоки 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: NASA
Пользователей соцсетей в США напугали "загадочные огни" в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, оказавшиеся чайками, пишет Sputnik International.
Необычные движущиеся объекты в ночном небе попали на камеру съемочной группы телеканала Fox 6 News.
"Что это за чертовщина? Ты тоже это видишь?" — слышен за кадром голос ведущих, обсуждающих хаотично движущиеся над городом небольшие светлые точки.
Многих пользователей Сети удивило необычное зрелище. У некоторых появились свои версии того, что могло оказаться в небе над Милуоки.
"Беспилотники", — предположил пользователь Twitter @Swaciey.
"Это светлячки" — написала @GaitanJocelyn.
Кое-кто даже подумал об инопланетянах, однако позднее в Twitter-аккаунте @ufoofinterest, который разоблачает слухи об НЛО, появилось объяснение этого феномена.
"Это стая чаек, от которых отражался свет. Их "следы" на видео — просто искажение изображения", — гласит запись, посвященная "загадочным объектам" над Милуоки.
В доказательство разоблачители прикрепили аналогичное видео, опубликованное каналом Fox 6 News несколькими днями ранее. На нем видна стая чаек, выглядящих как нечеткие белые пятна на фоне ночного неба.
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