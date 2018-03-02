Ученые объяснили, почему людям стыдно выбрасывать еду

Марина Бутовская из Института этнологии и антропологии РАН совместно с польскими коллегами установила, почему мы испытываем моральные муки, выбрасывая еду. Оказалось, что это чувство связано с опасностью голода и проявляется по-разному в разнообразных этнических группах. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

Ежегодно на свалку отправляется около трети производимых человечеством продуктов (1,3 миллиарда тонн). Это происходит на стадии производства, в магазинах и ресторанах, однако больше всего еды выбрасывают люди из своих домашних холодильников. Исследования показывают, что при этом многие чувствуют не только сожаление о впустую потраченных деньгах, но и стыд.

Антропологи решили выяснить — связан ли этот стыд с нашей этнической и культурной принадлежностью. Для этого ученые сравнили представителей традиционных культур — масаи (скотоводы, живут в Восточно-Африканских саваннах) и яли (земледельцы, живут в горах Индонезии и Гвинеи), а также современных европейцев (жителей польского города Познань).

Всего в эксперименте участвовало 488 человек (171 поляк, 148 масаи и 69 яли). Процедура была для всех одинакова: участникам показывали шесть изображений аморального поведения людей — убийство, кража, клевета, обман, драка и выбрасывание пищи. Затем их просили расположить картинки от наиболее к наименее аморальной.

Оказалось, что сильнее всего осуждают выбрасывание еды люди племени масаи. Многие из них сочли этот поступок даже более низким, чем убийство. Меньше всего стыдятся такого поведения поляки, а яли заняли промежуточную позицию.

Ученые связывают полученные результаты с различным уровнем опасности голода (food insecurity) у испытуемых. Современные жители Познани не испытывают такой угрозы, и в среднем легче всех относятся к выбрасыванию пищи. Напротив, масаи и яли всегда находятся в зоне риска. Эти народы проживают в регионах с изменчивой погодой и не умеют сохранять продукты на длительный срок, поэтому природные бедствия могут оставить их без еды.

Например, оба племени испытывали недостаток продовольствия во время урагана Эль Ниньо в 1997—1998 годах. У скотоводов масаи есть еще и дополнительный фактор риска по сравнению с садоводами яли — болезни, угрожающие животным. Скот у этого племени живет скученно, лечить животных они почти не умеют, поэтому любая инфекция может оставить их без источника пропитания. Кроме того, представителям масаи труднее делать запасы продовольствия, так как основа их рациона — скоропортящееся мясо. Поэтому они испытывают наибольшую опасность голода, и, как следствие, осуждают выбрасывание пищи сильней всех.