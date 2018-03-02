Задохнувшиеся из-за потепления виноградины портят вино

Задохнувшиеся из-за глобального потепления виноградины портят вино

Ученые из Университета Аделаиды исследовали «дыхание» виноградин и обнаружили, что при нехватке кислорода клетки этих ягод гибнут. Это может сказываться на качестве вина. Результаты работы, которые могут изменить наше представление о виноделии, опубликованы в Journal of Experimental Botany.

«Хотя и были намеки на то, что кислород вовлечен в этот процесс, до сих пор мы не знали о его роли и о том, как он проникает в ягоду», — поясняет профессор Стив Тиерман из Университета Аделаиды. В 2008 году авторы показали, что гибель клеток в виноградинах может вызвать проблемы с вызреванием. С тех пор они на протяжении десятилетия пытались установить причин этой проблемы.

Вместе с его PhD-студентом Цзэюем Сяо из университетского Центра инновационного виноделия Совета по научным исследованиям Австралии Тиерман выяснил, что во время вызревания виноградины страдают от кислородного голодания.

Ученые впервые применили миниатюрный кислородный зонд для исследования виноградин. Регулируя подачу кислорода к ягодам, они заметили, что дышать клеткам позволяют мельчайшие поры на плодоножке. С помощью микрорентгеновской компьютерной томографии они показали, как поры на плодоножке связаны с воздушными каналами, подходящими ко внутренним клеткам ягоды.

Ученые связали «удушение» виноградин с глобальным потеплением. У сорта Шираз ученые отметили особенно маленькую зону с порами, поэтому он оказался наименее устойчивым к нехватке кислорода, которая особенно усиливалась при повышении температуры окружающей среды.