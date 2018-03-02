Ещё
Задохнувшиеся из-за потепления виноградины портят вино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задохнувшиеся из-за глобального потепления виноградины портят вино 

Индикатор 2 марта 2018
Фото: Индикатор
Ученые из Университета Аделаиды исследовали «дыхание» виноградин и обнаружили, что при нехватке кислорода клетки этих ягод гибнут. Это может сказываться на качестве вина. Результаты работы, которые могут изменить наше представление о виноделии, опубликованы в Journal of Experimental Botany.
В 2008 году авторы показали, что гибель клеток в виноградинах может вызвать проблемы с вызреванием. С тех пор они на протяжении десятилетия пытались установить причин этой проблемы.
«Хотя и были намеки на то, что кислород вовлечен в этот процесс, до сих пор мы не знали о его роли и о том, как он проникает в ягоду», — поясняет профессор Стив Тиерман из Университета Аделаиды.
Вместе с его PhD-студентом Цзэюем Сяо из университетского Центра инновационного виноделия Совета по научным исследованиям Австралии Тиерман выяснил, что во время вызревания виноградины страдают от кислородного голодания.
Ученые впервые применили миниатюрный кислородный зонд для исследования виноградин. Регулируя подачу кислорода к ягодам, они заметили, что дышать клеткам позволяют мельчайшие поры на плодоножке. С помощью микрорентгеновской компьютерной томографии они показали, как поры на плодоножке связаны с воздушными каналами, подходящими ко внутренним клеткам ягоды.
Ученые связали «удушение» виноградин с глобальным потеплением. У сорта Шираз ученые отметили особенно маленькую зону с порами, поэтому он оказался наименее устойчивым к нехватке кислорода, которая особенно усиливалась при повышении температуры окружающей среды.
Индикатор: последние новости
Химики подсмотрели синтез аммиака у бактерий Молоко утконосов поможет создавать новые антибиотики Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России256
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1266
Поклонская «подложила свинью» Собчак239
Трамп разводится10
Путин увидел будущее434
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение