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Назначена дата запуска «Союза» с Куру
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Запуск «Союза» с космодрома в Куру назначен на 6 марта 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: Reuters
Российская ракета-носитель "Союз" будет запущена с космодрома в Куру (Французская Гвиана) во вторник, 6 марта. Об этом сообщила в пятницу компания Arianespace, осуществляющая коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.
"Союзу" предстоит вывести на орбиту сразу четыре спутника связи. Их общая масса составляет 2800 кг. Они станут частью созвездия аппаратов коммуникационной системы под названием O3b. Она принадлежит люксембургскому оператору SES и предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи.
Все четыре спутника серии O3b MEO (Medium Earth Orbit — Среднеорбитальные спутники Земли), созданы корпорацией Thales Alenia Space на ее заводе у города Канны (юг Франции). Пуск российского носителя назначен на 17:38 по парижскому времени (19:38 мск). Согласно программе полета, от момента старта до отделения спутников от ракеты должно пройти 2 часа 22 минуты.
Спутники выводятся на орбиту высотой около восьми тысяч километров, что в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит. Спутники коммуникационной системы O3b уже три раза выводились на орбиту российскими "Союзами" с космодрома Куру — в июне 2013 года, июле и декабре 2014 года.
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