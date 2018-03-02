Вирусы переносятся с континента на континент по воздуху

Вирусы циркулируют в атмосфере и переносятся с континента на континент

"Каждый день более 800 млн вирусов скапливается на квадратный метр нижнего слоя газовой оболочки планеты — это 25 вирусов на каждого человека в Канаде", — сказала вирусолог университета Британской Колумбии Кертис Саттл, один из ведущих авторов статьи, опубликованной в журнале Международного общества микробной экологии (ISME). Ученые впервые определили число вирусов, которые поднимаются с поверхности Земли в тропосферу — нижний слой атмосферы. Болезнетворные организмы могут переноситься на тысячи километров, прежде чем вновь осядут на поверхности Земли. О новом исследовании рассказал сайт Университета Британской Колумбии (Канада).

"Около 20 лет назад мы начали находить генетически похожие вирусы в разных континентах и самых разных условиях, — говорит Саттл. — Перемещение по атмосфере долгоживущих вирусов, вероятно, и является объяснением". Полученные результаты могут объяснить, почему генетически идентичные вирусы часто встречаются в разных условиях по всему миру.

Бактерии и вирусы поднимаются в атмосферу вместе с небольшими частицами: от земной пыли до морских брызг. Саттл и ее коллеги из Университета Гранады (Испания) и Университета Сан-Диего (США) решили узнать, сколько взвеси поднимается до пограничного слоя атмосферы высотой 2500-3000 м, откуда они и могут переноситься на бОльшие расстояния по сравнению с частицами, оказавшимися ниже.

"Как правило, бактерии и вирусы возвращаются на Землю с дождями и переносятся вместе с пылью из Сахары. При этом дождь менее эффективно удаляет вирусы из атмосферы", — сказала автор и микробиолог Изабель Рече из Университета Гранады. Ученые работали в высокогорных районах испанской Сьерра-Невады. Они обнаружили, что каждый день на один квадратный метр оседают миллиарды вирусов и десятки миллионов бактерий.

Ученые также обнаружили, что большинство вирусов попадали в атмосферу при помощи мелких частиц морской воды. Болезнетворные организмы, как правило, сцепляются с небольшими, более легкими органическими частицами, находящимися в воздухе, что позволяет им дольше оставаться в атмосфере.