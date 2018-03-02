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Определена дата начала Третьей мировой
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Определена дата начала Третьей мировой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо вычислил дату начала Третьей мировой войны. Работа ученого опубликована в журнале Science Advances, передает utro.ru.
По подсчетам Клаузета, в период с 1823 (французская интервенция в Испанию) по 2003 год (вторжение США в Ирак) в мире произошло в общей сложности 95 военных конфликтов между государствами.
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После окончания Второй мировой войны в 1945 году число войн резко сократилось. С 1945 года по 2003 год произошло 5 вооруженных конфликтов, их периодичность составила 12,8 лет. Математик уверяет, что период длительного мира просто кажущаяся идиллия.
«В каком-то смысле нынешнее спокойствие — это иллюзия. Просто на фоне того безумия нынешним мясникам нужно очень постараться, чтобы впечатлить человечество. В целом уровень агрессии за последние 100 лет не сильно изменился», — уверен Аарон Клаузет.
По его мнению, максимальный разрыв между второй и третьей мировой войнами может составить 205 лет, то есть начало Третьей мировой придется на 2150 год.
Математик уверен, что эта война станет самой страшной в истории.
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