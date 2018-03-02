Определена дата начала Третьей мировой

Математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо вычислил дату начала Третьей мировой войны. Работа ученого опубликована в журнале Science Advances, передает utro.ru

По подсчетам Клаузета, в период с 1823 (французская интервенция в Испанию) по 2003 год (вторжение США в Ирак) в мире произошло в общей сложности 95 военных конфликтов между государствами.

После окончания Второй мировой войны в 1945 году число войн резко сократилось. С 1945 года по 2003 год произошло 5 вооруженных конфликтов, их периодичность составила 12,8 лет. Математик уверяет, что период длительного мира просто кажущаяся идиллия.

«В каком-то смысле нынешнее спокойствие — это иллюзия. Просто на фоне того безумия нынешним мясникам нужно очень постараться, чтобы впечатлить человечество. В целом уровень агрессии за последние 100 лет не сильно изменился», — уверен Аарон Клаузет.

По его мнению, максимальный разрыв между второй и третьей мировой войнами может составить 205 лет, то есть начало Третьей мировой придется на 2150 год.

Математик уверен, что эта война станет самой страшной в истории.