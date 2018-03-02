Украинцы назвали SpaceX «пузырем»

Украина посрамила SpaceX

Украины Павел Дегтяренко. «Если говорить о многократном использования ракет Маска, то все не так однозначно. Если ракетные запуски осуществляются менее 50 раз в год, то от многоразовости выгоды почти нет, — сказал чиновник. — Это в известной степени пузырь, но Маск пытается создать рынок для большого количества запусков в космос». Компания Илона Маска SpaceX является пузырем, заявил порталу LB.ua председатель Государственного космического агентства

По мнению Дегтяренко, для сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy будет очень трудно найти полезную нагрузку. Вспоминая участие УССР в создании советского носителя «Энергия», чиновник заметил, что если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано. В частности, Украина смогла бы создать аналог Falcon 9 за 3-5 лет.

«Почему Маск так быстро от нуля дошел до Falcon 9 и Falcon Heavy? Потому что он использовал имеющиеся технологии, имеющиеся технические решения. Он надергал людей с ракетно-космических фирм США , и они ему достаточно быстро сделали ракету, которая летает», — полагает Дегтяренко.

По словам чиновника, Маск получил очень много грантов, а его собственные средства едва дотягивают до трети стоимости этих проектов.