NASA помогло обнаружить миллионную популяцию пингвинов

NASA помогло ученым обнаружить миллионную популяцию пингвинов в Антарктиде

Благодаря снимкам со спутника и беспилотников исследователям удалось обнаружить птичьи гуано, что и привело ученых к неожиданному открытию огромной колонии пингвинов.

Космические аппараты позволили ученым обнаружить неизвестную ранее популяцию пингвинов общим числом более 1,5 миллиона особей.

«В ходе нашего исследования мы обнаружили 751527 гнездящихся пар пингвинов Адели на островах Дейнджер (Danger Islands). Учитывая уже имевшуюся информацию о других популяциях в этом регионе, по нашим оценкам, на островах Дейнджер проживают 55% всех пингвинов Адели этого участка», — рассказали исследователи. Благодаря снимкам, сделанным со спутника и беспилотников, исследователям удалось обнаружить птичьи гуано, что и привело ученых к неожиданному открытию огромной колонии пингвинов, сообщает журнал Scientific Reports.

По данным ученых, в последнее время наблюдается сокращение популяции пингвинов Адели на территории западного Антарктического полуострова. В то же время исследователи отмечают увеличение численности данного вида в районе моря Росса и на территории восточной Антарктиды. Ученые пытаются понять, что стало причиной такой массовой миграции птиц.

Пингвины Адели являются самым распространенным видом пинвгинообразных.

Ранее ученым удалось обнаружить останки древнего гигантского пингвина.