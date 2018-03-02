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NASA помогло обнаружить миллионную популяцию пингвинов
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NASA помогло ученым обнаружить миллионную популяцию пингвинов в Антарктиде 

ТК «Звезда» 2 марта 2018
Фото: Steven J. Kazlowski Danita Delimont / Globallookpress
Благодаря снимкам со спутника и беспилотников исследователям удалось обнаружить птичьи гуано, что и привело ученых к неожиданному открытию огромной колонии пингвинов.
Космические аппараты позволили ученым обнаружить неизвестную ранее популяцию пингвинов общим числом более 1,5 миллиона особей.
Благодаря снимкам, сделанным со спутника и беспилотников, исследователям удалось обнаружить птичьи гуано, что и привело ученых к неожиданному открытию огромной колонии пингвинов, сообщает журнал Scientific Reports.
«В ходе нашего исследования мы обнаружили 751527 гнездящихся пар пингвинов Адели на островах Дейнджер (Danger Islands). Учитывая уже имевшуюся информацию о других популяциях в этом регионе, по нашим оценкам, на островах Дейнджер проживают 55% всех пингвинов Адели этого участка», — рассказали исследователи.
По данным ученых, в последнее время наблюдается сокращение популяции пингвинов Адели на территории западного Антарктического полуострова. В то же время исследователи отмечают увеличение численности данного вида в районе моря Росса и на территории восточной Антарктиды. Ученые пытаются понять, что стало причиной такой массовой миграции птиц.
Пингвины Адели являются самым распространенным видом пинвгинообразных.
Ранее ученым удалось обнаружить останки древнего гигантского пингвина.
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