Сибирские физики построят маленький коллайдер

Ученые новосибирского Института ядерной физики Сибирского отделения РАН планируют построить к 2021 году маленький коллайдер, который будет использоваться в том числе для синтеза экзотических атомов, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора института по научной работе Евгений Левичев. По его словам, в работе на установке заинтересованы ученые из Китая и других стран.
"Мы планируем за три года построить маленький электрон-позитронный коллайдер, на котором собираемся работать с очень большими токами, примерная стоимость — 500 млн рублей. Будем проводить эксперименты по синтезу экзотических атомов, надеемся на нем впервые синтезировать димюоний: он состоит из положительно и отрицательно заряженных мюонов вместо протона и электрона, как это есть в обычном атоме водорода. При исследовании такой системы можно обнаружить много интересного и неожиданного", — сказал Левичев.
Он добавил, что в экспериментах на коллайдере заинтересованы ученые из других стран, в частности, из Китая.
По словам Левичева, установка позволит отработать технологии, которые в будущем будут использованы в одном из шести российских проектов класса megascience — коллайдере "Супер чарм-тау фабрика" для поиска редких частиц.
"Тот опыт, который мы приобретем, и те устройства, которые мы сделаем для этого маленького коллайдера, впоследствии будут работать на "С-тау фабрике". Это стенд для отработки основных технологий, на котором также можно будет делать интересные физические эксперименты", — отметил он.