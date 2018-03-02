Сибирские физики построят маленький коллайдер

Сибирские физики построят к 2021 году маленький коллайдер для синтеза экзотических атомов

"Мы планируем за три года построить маленький электрон-позитронный коллайдер, на котором собираемся работать с очень большими токами, примерная стоимость — 500 млн рублей. Будем проводить эксперименты по синтезу экзотических атомов, надеемся на нем впервые синтезировать димюоний: он состоит из положительно и отрицательно заряженных мюонов вместо протона и электрона, как это есть в обычном атоме водорода. При исследовании такой системы можно обнаружить много интересного и неожиданного", — сказал Левичев. Ученые новосибирского Института ядерной физики Сибирского отделения РАН планируют построить к 2021 году маленький коллайдер, который будет использоваться в том числе для синтеза экзотических атомов, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора института по научной работе Евгений Левичев. По его словам, в работе на установке заинтересованы ученые из Китая и других стран.

Он добавил, что в экспериментах на коллайдере заинтересованы ученые из других стран, в частности, из Китая.