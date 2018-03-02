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Передавать данные через стены научились в РФ
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В Ростове ученые создали устройство для быстрой передачи данных через стены 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: © Depositphotos / stokkete
Ростовские ученые первыми в России создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"В Ростовском-на-Дону НИИ радиосвязи в рамках проекта ФПИ впервые в нашей стране созданы элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот. Отличительной особенностью этого диапазона является возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью", — говорится в сообщении.
Как отметили в фонде, скорость передачи данных достигает десятков гигабит в секунду, что ранее было доступно исключительно в оптических каналах связи.
"При этом терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия, что существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных. Терагерцовый диапазон частот востребован в каналах межспутниковой связи, при организации беспроводной связи дата-центров и в других значимых приложениях", — пояснили в ФПИ.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях. ФПИ работает в интересах всех госзаказчиков, в том числе крупных государственных корпораций, выступая как межведомственный орган и выражая общее мнение генеральных конструкторов.
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