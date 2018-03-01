НАСА: запуск самого дорогого телескопа мира будет отложен еще на год

"Нам будет очень тяжело уложиться в текущую программу запуска миссии. Мы надеемся, что мы завершим все проверки и запустим телескоп в космос примерно через полтора года", — заявил Грег Робинсон (Greg Robinson), заместитель главы директората научных миссий в НАСА. Запуск телескопа "Джеймс Уэбб", самой дорогой обсерватории мира, может быть отложен на конец 2019 года или начало 2020 года из-за проблем в работе системы разворачивания его главного зеркала, открытых во время его тестирования на Земле, сообщает онлайн-издание SpaceNews.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST) является официальной заменой для орбитального телескопа "Хаббл", который проработал на орбите уже 25 лет.

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом — на октябрь 2018 года, и затем — на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.

В начале декабря 2016 года инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем у "Джеймса Уэбба" — акселерометры, установленные на корпусе телескопа, зафиксировали некие неназванные аномалии во время вибрационных тестов. Это заставило НАСА провести детальную проверку телескопа, так как подобные аномалии могли указывать на наличие повреждений или трещин в инструментах или в корпусе "Джеймса Уэбба".

Как оказалось, проблемы действительно были, только они присутствовали не в конструкции самого телескопа, а в специальной системе креплений, которое удерживает "лепестки" зеркал "Джеймса Уэбба" на месте, не давая им развернуться.

Дело в том, что "Джеймс Уэбб", из-за своих огромных размеров будет отправлен в космос в сложенном виде. Его гигантское зеркало диаметром в 6,5 метра и экран аналогичных размеров, защищающий зеркало от Солнца, разделены на три части-"лепестка", которые отправятся в космос в сложенном виде, и раскроются только после вывода телескопа в космос.

Как передает SpaceNews, проблемы с ее креплениями, которые специалисты НАСА изучали и пытались ликвидировать весь прошлый год, "съели" фактически все резервное время, которое было изначально заложено в программе постройки телескопа на случай появления различных форс-мажорных обстоятельств.

По этой причине, как считают ревизоры НАСА, запуск обсерватории состоится не раньше лета 2019 года, если все остальные фазы ее проверки и подготовки к запуску пройдут идеально, без каких либо заминок или задержек. Это крайне маловероятно, из-за чего запуск "Джеймса Уэбба" может быть перенесен на вторую половину 2019 года или даже на начало 2020 года.

В свою очередь, это автоматически означает, что проект еще раз выйдет за рамки бюджета, что может опять привести к конфликту между НАСА, Конгрессом и Белым Домом, предпочитающим вкладывать новые средства в программу освоения Луны, а не в научные космические проекты.