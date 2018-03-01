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Роботы начнут подбирать персонал через три — пять лет
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Эксперт: роботы начнут подбирать персонал для компаний через три — пять лет 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: ТАСС
Подбор персонала через три — пять лет может стать полностью автоматизированным, в России изменения начнутся с трудового рынка Москвы, а затем распространятся в регионы. Такой прогноз дала эксперт, основатель компании по подбору персонала JungleJob Евгения Дворская на Санкт-Петербургском Международном форуме труда, который проходит 1-2 марта в Санкт-Петербурге.
"Простой функционал прозвонов остается за машинами, а все, что касается сложных ситуаций, введения кандидатов в должность — останется профессионалам. Профессия HR, профессия человека, который занимается подбором персонала, в ближайшие три — пять лет должна очень сильно измениться", — сказала она.
По ее словам, массовый подбор новых кандидатов на такие специальности, как сотрудник колл-центра, уже проводится с помощью роботов. В дальнейшем роботы на основе анализа мимики, поведения в социальных сетях, наличия штрафов и других документов о потенциальном сотруднике в короткие сроки смогут отбирать кандидатов для работы в различных компаниях.
"Просмотр результата, что оценила машина, занимает минуту. Это до 500 млн [рублей] экономия на зарплате в год на одного HR-сотрудника, 88 часов в месяц экономия времени сотрудника. Решение будет принимать машина — это автоматизация, это то, куда двигается рынок именно в сфере HR", — добавила она.
По словам эксперта, в России процесс автоматизации подбора сотрудников начнется с Москвы, а затем распространится в регионы.
Санкт-Петербургский международный форум труда во второй раз организуют правительство Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ. По оценке организаторов, в этом году в мероприятии принимают участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.
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