"Просмотр результата, что оценила машина, занимает минуту. Это до 500 млн [рублей] экономия на зарплате в год на одного HR-сотрудника, 88 часов в месяц экономия времени сотрудника. Решение будет принимать машина — это автоматизация, это то, куда двигается рынок именно в сфере HR", — добавила она.

По ее словам, массовый подбор новых кандидатов на такие специальности, как сотрудник колл-центра, уже проводится с помощью роботов. В дальнейшем роботы на основе анализа мимики, поведения в социальных сетях, наличия штрафов и других документов о потенциальном сотруднике в короткие сроки смогут отбирать кандидатов для работы в различных компаниях.