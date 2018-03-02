Японский «Сапсан» прислал фото астероида Рюгу

Межпланетная станция «Хаябуса-2», запущенная 3 декабря 2014 года Японским агентством аэрокосмических исследований, прислала на Землю первые фотографии своей цели — астероида 162173 Рюгу (ранее называвшегося 1999JU3). Об этом сообщает сайт проекта.

Фотографии были сделаны с полудня 26 февраля до 9 утра следующего дня по японскому стандартному времени. В данный момент «Хаябуса-2» находится на расстоянии примерно 1,3 млн километров от Рюгу, поэтому астероид не был бы виден невооруженным глазом, однако приборы на борту позволили сделать около 300 снимков, на которых Рюгу хорошо различим. Сейчас межпланетная станция направляется в сторону созвездия Рыб и не отклоняется от запланированного курса.

Оставшиеся изображения будут переданы на Землю в ближайшее время, что позволит более точно определить местонахождение «Хаябуса-2». Ожидается, что аппарат выйдет на орбиту Рюгу в июле 2018 года, и будет проводить исследования и брать образцы на протяжении полутора лет. При сближении «Хаябуса-2» должен выстрелить по поверхности астероида, чтобы взять пробы породы из образовавшегося кратера.

Само название миссии «Хаябуса» переводится с японского как «сапсан». Первый зонд этой миссии был выпущен в 2003 году к астероиду Итокава, однако из-за сбоев после солнечной бури и отключения бортового компьютера ученым лишь чудом удалось установить с ним связь. Несмотря на отставание от графика в три года, «Хаябуса-1» успешно завершил свое путешествие и стал первым зондом, доставившим частички породы с астероида на Землю. Вторым должен стать «Хаябуса-2», возвращение которого планируется в декабре 2020 года.

Следующим аппаратом, который доставит на Землю образцы грунта с астероида — Бенну — станет OSIRIS-REx, который должен выйти на орбиту в августе этого года.