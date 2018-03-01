Запущен первый эксперимент на коллайдере НИКА

Ученые запустили первый эксперимент на коллайдере НИКА в Дубне

Международная группа ученых запустила первый эксперимент на строящемся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне ионном ускорительном комплексе НИКА. Об этом сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор лаборатории физики высоких энергий института Владимир Кекелидзе.

"Первый эксперимент начался два дня назад на выведенных пучках из ныне действующего сверхпроводящего ускорителя нуклотрона, на базе которого и строится коллайдер. Кроме изучения плотной барионной материи, столкновения тяжелых ионов, которое пока только на зачаточной стадии, параллельно решается интересная, до сих пор не исследованная задача: взаимодействие двух составляющих любого ядра, двух нуклонов, когда их силы меняют свой статус от притягательных до отталкивающих. Физическая программа проекта НИКА начата", — сказал Кекелидзе. Ионный ускорительный комплекс НИКА (NICA, Nuclotron-based Ion Collider fAcility) строится на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне для изучения свойств плотной барионной материи. Ученые планируют воссоздать в лабораторных условиях состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва.

США, Израиля, Германии и Франции. В первом эксперименте участвуют ученые из России

По словам Кекелидзе, сейчас на NICA ведутся работы по изготовлению и монтажу отдельных частей. "Синхротрон-бустер (один из ускорителей — прим. ТАСС ) будет запускаться в этом году, здание под коллайдер будет завершено в 2019 году, монтаж коллайдера начнем в 2020 году. В том же 2020 году начнем монтаж по исследованию столкновения тяжелых ионов", — добавил он. На полную мощность комплекс должен выйти в 2023 году.

Коллайдер NICA — один из шести проектов класса megascience в России. В конце 2017 года кабмин выделил 3,9 млрд рублей взноса в ОИЯИ на строительства коллайдера. Стоимость базовой конфигурации коллайдера — 27,5 млрд рублей.