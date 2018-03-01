В Сочи назвали победителей Олимпиады НТИ 

В образовательном центре «Сириус» завершился финальный этап Олимпиады Национальной технологической инициативы, организованный Российской венчурной компанией (РВК) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В соревнованиях были отобраны 11 лучших команд и 18 победителей в индивидуальном зачете. Об этом сообщает корреспондент Indicator.Ru.
Главным призом победителям станут 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в вузы-организаторы Олимпиады. «У них (победителей Олимпиады, — прим. Indicator.Ru) плюс — это право поступления в те университеты, которые являются учредителями. Это ведущие вузы страны. И еще восемь финалов у нас будет отыграно в течение месяца в семи городах на площадках разных университетов», — рассказал генеральный директор РВК Александр Повалко.
Заключительные этапы оставшихся восьми профилей Олимпиады пройдут в марте и апреле 2018 года. «Финал Олимпиады НТИ закончился в Сочи — и уже послезавтра начнется в Москве, продолжится в Томске, Казани, Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Олимпиаду НТИ принимают самые оснащенные пространства страны: "Сириус" предоставил свои великолепные лаборатории и мастерские, МАИ — свой испытательный полигон, МИФИ — уникальную научную установку „НЕВОД“, Фаблаб Политех — мощности своего цифрового производства, УрФУ, ТПУ, Иннополис, ДВФУ — свои лаборатории», — отметил президент Ассоциации участников технологических кружков, секретарь Оргкомитета Олимпиады НТИ Алексей Федосеев.