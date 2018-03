Ученые зафиксировали «космический рассвет»

Австралийский комплекс современных радиоантенн помог астрономам увидеть, на что была похожа Вселенная миллиарды лет назад. Ученые зафиксировали так называемый «космический рассвет», остаток света самых первых звезд в нашей Вселенной.

Исследователи работали с комплексом Experiment to Detect the Global Epoch of Reionization Signature, или EDGES. Они пытались доказать, что атомы водорода поглощали микроволновое излучение Большого Взрыва: именно этот момент сигнализирует о появлении первых звезд, поскольку их свет разрушил баланс внутреннего состояния атомов и они начали поглощать микроволны.

Астрофизики из Университета штата Аризона уловили, судя по всему, так называемые кумулятивные тени — совсем крошечные сигналы излучения, которые остались от водородных облаков, плававших по Вселенной примерно 250 миллионами лет после Большого Взрыва.

Поняв схему распространения кумулятивных теней, астрофизики смогут буквально составить самую настоящую карту развития древней Вселенной. Ученые поймут, как и где появились первые звезды и как сформировались галактики.