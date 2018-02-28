У производителя «Протонов» и «Южмаша» нашли общее дно 

Сложившаяся на российском «Центре Хруничева» ситуация не отличается от положения дел на украинском «Южмаше», сообщил «Свободной прессе» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Если сравнить наш "Центр Хруничева" и "Южмаш", то это по сути одно и то же. Единственное различие — "Хруничев" имеет государственный оборонный заказ, а "Южмаш" уже нет», — заявил эксперт.
Моисеев отметил, что украинское предприятие «сейчас пытается найти деньги, выполнять какие-то народохозяйственные заказы».
«Нельзя сказать, что там глубокий кризис, но что все хорошо и стабильно тоже нельзя сказать», — сказал эксперт.
В феврале 2018 года днепровскому заводу «Южмаш», выпускающему украинско-российские ракеты «Зенит», поручили «создание физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop».
В январе 2018 года «Центр Хруничева», производитель ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки, попросил у российского правительства поддержки в размере 30 миллиардов рублей, что составляет около четверти годового бюджета «Роскосмоса».