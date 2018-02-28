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У производителя «Протонов» и «Южмаша» нашли общее дно
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У производителя «Протонов» и «Южмаша» нашли общее дно 

Lenta.ru 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сложившаяся на российском «Центре Хруничева» ситуация не отличается от положения дел на украинском «Южмаше», сообщил «Свободной прессе» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Если сравнить наш "Центр Хруничева" и "Южмаш", то это по сути одно и то же. Единственное различие — "Хруничев" имеет государственный оборонный заказ, а "Южмаш" уже нет», — заявил эксперт.
Моисеев отметил, что украинское предприятие «сейчас пытается найти деньги, выполнять какие-то народохозяйственные заказы».
«Нельзя сказать, что там глубокий кризис, но что все хорошо и стабильно тоже нельзя сказать», — сказал эксперт.
В феврале 2018 года днепровскому заводу «Южмаш», выпускающему украинско-российские ракеты «Зенит», поручили «создание физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop».
В январе 2018 года «Центр Хруничева», производитель ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки, попросил у российского правительства поддержки в размере 30 миллиардов рублей, что составляет около четверти годового бюджета «Роскосмоса».
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