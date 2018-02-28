В Крыму создадут космический центр для детей

Космонавт Василий Циблиев инициирует создание в Крыму космического центра для детей

"Мы проговорили с главой Крыма Сергеем Аксеновым вопрос о создании на крымской земле Космического образовательного центра для детей и юношества. Спонсоры найдены, из бюджета ничего не нужно. С местом размещения центра мы определимся, где надо будет с нуля строить Космоцентр", — сказал он. Летчик-космонавт, Герой России и уроженец Крыма Василий Циблиев инициирует создание Космического обучающего центра для детей и подростков, сообщил он в среду журналистам в Симферополе

По словам Циблиева, предполагается создание музея космонавтики, планетария, специальных тренажеров-стимуляторов для детей, которые, к примеру, полностью воспроизводят момент стыковки на орбите, полеты в невесомости.

"Это все делается для детей, для их образования, а не для коммерции, и это не личные чьи-то интересы. По времени начала строительства, все зависит от крымских властей по выделению земли. Спонсоры готовы выделить на строительство центра, возможно, не 1 млрд рублей", — добавил Циблиев. Он считает, что для встреч в центре будут приглашаться не только космонавты, которые уже побывали в космосе, но и те, кто только готовится к полетам.

Циблиев — уроженец села Приветного Кировского района Крыма. Совершил два полета в космос: с 1 июля 1993 по 14 января 1994 года и с 10 февраля по 14 августа 1997 года.

Осуществил шесть выходов в открытый космос.