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В Крыму создадут космический центр для детей
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Космонавт Василий Циблиев инициирует создание в Крыму космического центра для детей 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Летчик-космонавт, Герой России и уроженец Крыма Василий Циблиев инициирует создание Космического обучающего центра для детей и подростков, сообщил он в среду журналистам в Симферополе.
"Мы проговорили с главой Крыма Сергеем Аксеновым вопрос о создании на крымской земле Космического образовательного центра для детей и юношества. Спонсоры найдены, из бюджета ничего не нужно. С местом размещения центра мы определимся, где надо будет с нуля строить Космоцентр", — сказал он.
По словам Циблиева, предполагается создание музея космонавтики, планетария, специальных тренажеров-стимуляторов для детей, которые, к примеру, полностью воспроизводят момент стыковки на орбите, полеты в невесомости.
Он считает, что для встреч в центре будут приглашаться не только космонавты, которые уже побывали в космосе, но и те, кто только готовится к полетам.
"Это все делается для детей, для их образования, а не для коммерции, и это не личные чьи-то интересы. По времени начала строительства, все зависит от крымских властей по выделению земли. Спонсоры готовы выделить на строительство центра, возможно, не 1 млрд рублей", — добавил Циблиев.
Циблиев — уроженец села Приветного Кировского района Крыма. Совершил два полета в космос: с 1 июля 1993 по 14 января 1994 года и с 10 февраля по 14 августа 1997 года.
Осуществил шесть выходов в открытый космос.
Возглавлял Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в 2003-2010 гг.
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