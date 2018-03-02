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Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде
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Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с метеорологическим спутником 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: United Launch Alliance
Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с новым американским метеорологическим спутником GOES-S, NASA ведет трансляцию запуска.
Старт принадлежащей компании United Launch Alliance ракеты-носителя был дан с космодрома на мысе Канаверал в расчетные 01.02 мск в пятницу. Миссия осуществляется для Национального управления по проблемам океана и атмосферы США (NOAA) и NASA.
Первая ступень ракеты-носителя Atlas V оснащена российским ракетным двигателем РД-180, ее отделение произошло в штатном режиме через три минуты после старта ракеты.
Новейший спутник GOES-S, созданный компанией Lockheed Martin, войдет в созвездие спутников, предназначенных для слежения за атмосферными явлениями в Западном полушарии Земли. Как и его близнец, спутник GOES-R, запущенный в 2016 году, он должен значительно улучшить возможности по раннему обнаружению, прогнозированию и мониторингу погоды, повысить эффективность реагирования на стихийные бедствия.
Первый спутник серии GOES был запущен в 1975 году, и с тех пор они являются основным источником метеорологических наблюдений США.
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