В России испытали двигатель для американской ракеты Atlas

В научно-испытательном комплексе (НИК) АО «НПО Энергомаш» перед отправкой заказчику проведены успешные испытания ракетного двигателя РД-180 для американских ракет-носителей Atlas, говорится в сообщении предприятия.

Начальника НИК Андрей Ушков рассказал, что испытания прошли штатно, программа испытаний выполнена в полном объеме, — передает РИА «Новости»

Напомним, в июне 2016 года сенат США согласовал закупки российских ракетных двигателей РД-180.

В мае 2017 года сообщалось, что провалом закончились стендовые испытания ракетного двигателя BE-4, который является аналогом российского РД-180.