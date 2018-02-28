В России испытали двигатель для американской ракеты Atlas 

В научно-испытательном комплексе (НИК) АО «НПО Энергомаш» перед отправкой заказчику проведены успешные испытания ракетного двигателя РД-180 для американских ракет-носителей Atlas, говорится в сообщении предприятия.
Начальника НИК Андрей Ушков рассказал, что испытания прошли штатно, программа испытаний выполнена в полном объеме, — передает РИА «Новости».
Напомним, в июне 2016 года сенат США согласовал закупки российских ракетных двигателей РД-180.
В мае 2017 года сообщалось, что провалом закончились стендовые испытания ракетного двигателя BE-4, который является аналогом российского РД-180.
Американские СМИ сообщали, что технические и финансовые проблемы заставят Пентагон опираться на российские ракетные двигатели РД-180 по как минимум до середины следующего десятилетия, то есть на несколько лет дольше, чем предполагалось изначально.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 27 января 2018 года, что поставки ракетных двигателей РД-180 в США продолжатся.