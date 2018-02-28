РФ и Монголия готовят соглашение о сотрудничестве в космосе

"Надеемся, что монгольская сторона определит уполномоченную организацию, ответственную за деятельность в космической области для более плотных партнерских контактов с госкорпорацией "Роскосмос", — заключил Донской.

По его словам, Россия также заинтересована в налаживании сотрудничества по таким направлениям, как спутниковая навигация (ГЛОНАСС) и дистанционное зондирование Земли.